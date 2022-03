HQ

Tidlig i februar bestemte alltid troverdige Jason Schreier seg for å hevde at Suicide Squad: Kill the Justice League ikke ville slippes i år likevel. Dette viser seg selvsagt å stemme.

Batman: Arkham Knight-skaperne i Rocksteady bekrefter nå at de har bestemt seg for å utsette Suicide Squad: Kill the Justice League til våren 2023. Ikke akkurat særlig overraskende på grunn av ryktene i forrige måned, at Gotham Knights kommer i oktober og Hogwarts Legacy fortsatt planlegger lansering i høst.