Suicide Squad: Kill the Justice League sesong 1 starter 28. mars

Da Rocksteady offentliggjorde Suicide Squad: Kill the Justice League i mars">fremtidsplanene for Suicide Squad: Kill the Justice League fikk vi vite at den første sesongen ville starte med Jokeren som spillbar karakter en gang i mars. Vi håpet selvsagt at dette ville gi utviklerne tid til å finpusse og gjøre noen justeringer i spillet før de fokuserte på mer innhold. For noen dager siden sa britene at det ikke ville være tilfelle, ettersom de ikke ville slippe en ny oppdatering denne uken fordi alle jobber med sesong 1-oppdateringen. Betydde dette at sesong 1 ville lanseres snart? Absolutt ikke.

Rocksteady avslører at Suicide Squad: Kill the Justice League sin første sesong starter 28. mars, så det er fortsatt mer enn tre uker til vi kan spille som Jokeren, kjempe oss gjennom nye områder, prøve ut nytt utstyr og lignende.

Hva synes du om Suicide Squad: Kill the Justice League? Kan det overleve lenger enn Gotham Knights og Marvel's Avengers?