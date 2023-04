Suicide Squad: Kill the Justice League utsatt til februar 2024

HQ

Det har gått mer enn en måned siden undertegnede og en håndfull andre hevdet at Suicide Squad: Kill the Justice League kom til å bli forsinket, men Warner Bros. nektet å kommentere saken. Dette fikk sannsynligvis mange av dere til å tro at vi tok feil. Dessverre er ikke det tilfelle. Faktisk er det enda verre enn det jeg hørte før Starfield ble forsinket til september.

Rocksteady bekrefter at Suicide Squad: Kill the Justice League utsettes fra 26. mai til 2. februar neste år. Utviklerne sier at de gjør dette for å polere opplevelsen, noe som i utgangspunktet er en bekreftelse på at dette ikke betyr at spillets live-service-elementer vil bli fjernet eller noe sånt.

Så hvorfor en så lang forsinkelse? Mine kilder hevder at Warner Bros. ikke kunne finne en god dato i høst, da utgiveren ikke ønsker å gå opp mot storheter som Starfield, Marvel's Spider-Man 2, Mortal Kombat 12 (et annet WB-spill), årets Call of Duty og noen hemmelige spill som ikke har annonsert datoene sine ennå.