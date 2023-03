Rykte: Suicide Squad: Kill the Justice League utsettes til høsten

HQ

Forventningene var ekstremt høye til Rocksteadys neste prosjekt etter at studioet ga oss perler som Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City og Batman: Arkham Knight, så det var nesten uunngåelig at den offisielle avdukingen av Suicide Squad: Kill the Justice League etterlot mange litt skuffet. Disse første månedene av 2023 har ikke akkurat hjulpet, da det lekkede skjermbildet som avslørte et Battle Pass startet en kjede av skuffede ramaskrik som har fortsatt å øke i styrke etter gameplaypresentasjonen og gjentakelsen av at spillet alltid vil kreve tilgang til internett. Det er sannsynligvis en av grunnene til Warner Bros. Discoverys siste beslutning.

Både Bloombergs Jason Schreier, Windows Centrals Jez Corden og undertegnede har blitt fortalt av svært pålitelige kilder at Suicide Squad: Kill the Justice League har blitt forsinket fra 26. mai til en ennå ikke spesifisert dato i høst. Det er viktig å merke seg at denne ekstra tiden ikke vil bli brukt til å endre noe bemerkelsesverdig når det gjelder selve spillet eller dets systemer, men bare polere det som allerede er der.

Schreier sier bare at spillet har blitt forsinket til senere i år, mens Corden hevder at det nå er satt til det siste kvartalet. Litt interessant siden jeg i forrige uke hørte de siktet seg inn på august eller september, men kanskje Starfields nylig annonserte utgivelsesdato førte til noen endringer for å få det som ser og høres ut som en spill i samme gate som Marvel's Avengers og Gotham Knights vekk fra Bethesda etterlengtede spill. Jeg regner med at vi får en offisiell bekreftelse på dette senest i morgen.