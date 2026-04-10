Super Battle Golf kommer til PS5, Xbox Series og Switch 2 i løpet av sommeren

Helt siden det debuterte på PC, har Brimstone's Super Battle Golf vært en massiv suksesshistorie, ettersom prosjektet samlet inn hundretusener av solgte eksemplarer i løpet av den første uken, og tjente inn det ganske billige produksjonsbudsjettet og så utvikleren forplikte seg til fremtiden til tittelen med tonnevis av planlagt innhold og funksjoner.

Det ble til og med nevnt at en konsollutgave ville være på trappene, og under Triple-i Initiative Showcase i går kveld ble dette bekreftet. Faktisk ble det direkte nevnt at spillet ville komme til PS5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch 2 en gang i løpet av sommeren.

Vi har ikke en fast dato å dele ennå, men konsollannonseringstraileren kan sees nedenfor. Med tanke på at mange av oss er i golffeber med Masters som pågår denne helgen, er det kanskje ikke noe bedre tidspunkt for denne nyheten å bli delt.