Super Formula-mester Ayumu Iwasa ville vært "bedre enn Tsunoda", hevdes det

Red Bull F1-fører Yuki Tsunoda hadde nok en skuffende helg i Las Vegas, der han ikke klarte å score igjen da han endte på 19. plass, og følte at innkjøringen av en sikkerhetsbil etter pitstop gjorde at han bommet igjen: "Det føles som om alt så langt går mot meg, flaks og alt. Jeg liker ikke ordet flaks, men denne helgen føles det som om det er skikkelig uflaks, sa den japanske føreren.

Det verste av alt er at Tsunoda har kontrakt ut 2025, og har ikke gjort seg særlig fortjent til å sikre seg sete neste år i Red Bull, som for øyeblikket er et av de få lagene i Formel 1 som ikke har annonsert førerstallen for neste år (foruten Max Verstappen, som selvsagt blir værende). Og han kan få konkurranse fra sitt eget land: Ayumu Iwasa, nykåret mester i Super Formula, open-wheel-konkurransen som for det meste arrangeres i Japan.

Iwasa, som konkurrerer for Team Mugen i Super Formula, har også jobbet for Red Bull siden 2021, og har allerede gjort noen F1-tester, inkludert å stå for Verstappen på en fri treningsøkt under Bahrain Grand Prix i 2025.

Iwasa "ville vært bedre enn Tsunoda", mener ingeniøren hans

Tomohiko Koike, løpsingeniør i Team Mugen, sa at han har blitt bedre og bedre. "Denne sesongen har han vært veldig stabil, og jeg vil si at hans gjennomsnittlige prestasjoner har vært de beste av alle førere, bedre enn Tsuboi og Kakunoshin Ohta. Det er ganske lett å se for seg ham i Formel 1. Jeg tror han ville vært bedre enn Tsunoda."

"Jeg kjenner ikke Tsunoda personlig, men jeg tror Iwasa, ikke bare når det gjelder kjøreferdigheter, men hans evne til å sette opp bilen er ganske imponerende, på samme nivå som [Tomoki] Nojiri. Det er derfor jeg tror han kan kjøre bedre i F1 enn noen av førerne som er på gridden. Han må bare få en sjanse, det er det vanskeligste."

Ifølge Motorsport er det imidlertid ingen rykter om at Red Bull vurderer å forfremme 24 år gamle Iwasa til Formel 1.

