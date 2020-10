Du ser på Annonser

Sannsynligvis har det fått det med deg nå at Super Mario har 35-årsjubileum i år, og Nintendo har ikke spart på kruttet med deres feiring av den travle rørleggeren og utgir i den anledning spill, leketøy og mer. Ingen av disse tingene er dog gaver i den tradisjonelle forstand, da du fortsatt må åpne lommeboka for å få dem, men det gjelder ikke Super Mario Bros. 35. I dette spillet, som er gratis for alle Switch Online-brukere, møter det klassiske NES-spillet Super Mario Bros. den Battle Royale-sjangeren som har blitt ekstremt populær de siste årene. Men holder det nye formatet Super Mario frisk, eller er spillet det første tegnet på starten av en midtlivskrise?

I Super Mario Bros. 35 kjemper du mot 34 andre spillere om å bli last Mario standing. Du blir eliminert på klassisk vis ved enten å bli slått ut av en fiende, falle ned i et bunnløst hull eller gå tom for tid. Ironisk nok skyldes de fleste elimineringene, i hvert fall i begynnelsen, at spillere faller ut av banen, hvilket er den eneste faren som ikke er noe annerledes enn originalen. Men når nybegynnerne er eliminert, slåss du utelukkende med erfarne spillere.

På mange måter er Super Mario Bros. 35 en slags oppfølger til fjorårets Tetris 99 som ble utgitt på Nintendo eShop. Der spiller du Tetris som normalt, men hver gang du eliminerer en linje, blir den sendt over til en eller flere av dine motstandere, og det samme gjelder også den andre veien. Super Mario Bros. 35 beholder dette systemet, men med monstre i stedet. Hver gang du hopper på en Goomba eller sender en Koopa på flyvetur i skallet sitt, får du mer tid, og fiendene sendes på utflukt til dine motstanderes spill. Det lyder glimrende på papiret, og det kan både være moro og hektisk, for eksempel når undervannsfiender tar et evolusjonært sprang og begynner å dukke opp på land også, eller når Bowser plutselig dukker opp midt i et vanlig brett. Dessverre holder en del mindre problemer det geniale konseptet tilbake, så det ikke helt resulterer i et fremragende spill.

På det mest fundamentale nivået er spillet simpelthen ikke hektisk nok etter min mening. Fiendene, som du mottar fra andre spillere, er i en litt annen farge så du kan se at de ikke hører naturlig til. Men selv uten denne forskjellen ville det vært ganske åpenbart hvilke fiender som ikke hører til i ditt spill. Mange ganger sitter de fast i små områder, hvor de bare venter på at du skal trampe dem i hjel. De er stort sett helt harmløse, de fleste gangene er rekken av Goombaer, som blindt marsjerer inn i døden, ikke et spor av farlige. Hvor de uvelkomne linjene i Tetris 99 konstant setter deg under press, så er mye av opplevelsen i Super Mario Bros. 35 en stille og rolig spasertur gjennom velkjent territorium med noen ekstra attraksjoner underveis.

Det blir heldigvis bedre mot slutten av et spill. Når det kun er fem spillere igjen begynner tiden å renne ut ekstra fort, og du blir nødt til å drepe fiender langt hurtigere for å holde deg i spillet, da hver beseirede fiende legger til et par dyrebare sekunder i tiden din. I begynnelsen kan du for det meste klare deg gjennom med ildkuler hvis du har den rette power-up, men når du har knapt med tid må du drepe fiendene på mer tradisjonelt vis ved å trampe på dem og sparke skilpaddeskall, da dette gir deg mer tid enn ildkulene gjør, på samme måte som det ga flere poeng i det originale spillet. Det er litt ergerlig at spillet kun virkelig skinner i sluttfasen av et spill, som kun mer returnerte spillere vil nå.

Utover de normale power-upsene du finner i løpet av en bane kan du også betale 20 mynter for en tilfeldig boks med en power-up. Du kjenner allerede til soppen, blomsten og stjernen fra originalen, men denne gangen er en "ny" power-up lagt til i samlingen, nemlig POW-blokken, som debuterte i det originale Mario Bros.-arkadespillet. POW-blokken dreper alle fiendene på skjermen, hvilket kommer meget godt med i senere deler av et spill, men er ikke verdt det i tidlige faser, hvor kun stjernen og blomsten virkelig hjelper deg på den lange bane.

Som i Tetris 99 kan du velge hvilken spiller du vil herse med med høyre spake: Du kan velge å sende fiender til spillerne som angriper deg, spilleren med minst tid, spilleren med flest mynter eller tilfeldige spillere.

Alt i alt er spillet godt laget. Du kan se de andre spillernes fremskritt på små skjermer på siden, hvilket er en god måte å utfylle den brede skjermen med det originale spillet i 4:3-format i midten. Til tider føler du deg som en sikkerhetsvakt i en dystopisk utgave av Mushroom Kingdom, og det er også en spectator mode inkludert om du vil se hvordan kampen ender etter at du er blitt eliminert. Spillets visuelle side og musikk kjenner du allerede fra Super Mario Bros. og at gameplayet stadig holder etter alle disse årene, beviser nok en gang hvor brilliant det originale spillet var, og fortsatt er.

Utover seiersrusen belønner spillet deg med nye brett og forskjellige ikoner du kan samle på. Da spillet dog er en begrenset opplevelse, satt til å utløpe den 31. mars neste år, bør du nok ikke dedikere all din fritid på å samle hvert ikon og gjennomføre de daglige oppdragene. Da spillet er gratis for alle Switch Online-brukere er det dog vanskelig å surmule for mye. Super Mario Bros. 35 er uten tvil et kompetent spill, men når ikke helt de hektiske høydene fra Tetris 99. Et Battle Royale-spill burde være moro hele veien gjennom og ikke bare når det først er få spillere igjen. Forhåpentligvis vil Nintendo balansere spillet i fremtidige oppdateringer.