Super Mario Bros. byr på battle royale

Nintendo gjorde en smart ting da de hjalp til med å bringe Tetris 99 til live. Den spesielle tolkningen av battle royale har blitt en kjempesuksess, så nå prøver de en ny merkelig variant.

Super Mario Bros. 35 bringer nemlig battle royale til det første spillet i serien. Enkelt sagt handler det om at man bare må komme seg gjennom de klassiske banene så raskt som mulig. Problemet er bare at trettifire andre spillere også gjør det samme separat på sin egen Nintendo Switch, og hver fiende du beseirer kan sendes over til en annen spiller. Det vil også være noen andre spesielle gjenstander som gir deg en fordel, men det kan virke som om noen av disse vil holdes hemmelig frem til spillet blir tilgjengelig for Nintendo Switch Online-medlemmer den 1. oktober. Forhåpentligvis blir det så bra at Nintendo bestemmer seg for å ikke fjerne spillet den 31. mars som planlagt også.