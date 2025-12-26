Super Mario Bros. Wonder gjenskapt som en SNES-klassiker
Og det blir enda bedre, for du kan prøve det selv helt gratis.
Hvis du spiller retrospill, er du sikkert kjent med fenomenet "demakes", det vil si spill som bevisst har blitt nedgradert for å se eldre ut enn de egentlig er. Dette konseptet har forvandlet spill som Halo og Resident Evil til flate 2D-eventyr, og tolkninger av AAA-spill med klassisk PlayStation 1-grafikk er også populære.
I dag vil vi fortelle deg om et slikt konsept. En person som går under navnet Shafox har laget en Super Nintendo-inspirert demake av Super Mario Bros. Wonder, og du kan faktisk prøve det ut akkurat nå. Spillet er tilgjengelig for å spille online, og det er for øyeblikket seks nivåer å velge mellom.
Høres det gøy ut? Det er det, men du trenger ikke å ta vårt ord for det - prøv det selv ved å bruke denne lenken. Hva synes du om demake-konseptet?