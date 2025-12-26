Super Mario Bros. Wonder gjenskapt som en SNES-klassiker

HQ

Hvis du spiller retrospill, er du sikkert kjent med fenomenet "demakes", det vil si spill som bevisst har blitt nedgradert for å se eldre ut enn de egentlig er. Dette konseptet har forvandlet spill som Halo og Resident Evil til flate 2D-eventyr, og tolkninger av AAA-spill med klassisk PlayStation 1-grafikk er også populære.

I dag vil vi fortelle deg om et slikt konsept. En person som går under navnet Shafox har laget en Super Nintendo-inspirert demake av Super Mario Bros. Wonder, og du kan faktisk prøve det ut akkurat nå. Spillet er tilgjengelig for å spille online, og det er for øyeblikket seks nivåer å velge mellom.

Høres det gøy ut? Det er det, men du trenger ikke å ta vårt ord for det - prøv det selv ved å bruke denne lenken. Hva synes du om demake-konseptet?