Super Mario Bros. Wonder kan være så lett eller så vanskelig som du vil

Super Mario Bros. Wonder vil ikke ha en vanskelighetsskala, som for eksempel lett eller vanskelig modus, men vil gi spillerne mulighet til å finjustere hvor stor utfordring de ønsker på flere måter.

Da de snakket med oss på Gamescom, sa produsent Takashi Tezuka og regissør Shiro Mouri at alt kommer an på hvilke figurer du velger og hvilke merker du bruker når du vurderer vanskelighetsgraden.

"Vi har på en måte økt brukernes frihet til å velge", sier Mouri. "Figurer som Yoshi og Nabbit tar ikke skade selv om de blir truffet. I tillegg er det et annet karakteristisk trekk ved dette spillet, nemlig badge-systemet. Ved å utstyre figurene med bestemte merker kan du få dem til å utføre bestemte handlinger. Men det finnes også andre typer merker som for eksempel gir deg flere mynter eller gjenoppliver deg hvis du faller tilbake."

"Vi har til og med laget merker for mer erfarne spillere, som det som gjør deg usynlig. Så vi tror at dette merkesystemet gjør det mulig for spillere på ulike nivåer å nyte spillet på forskjellige måter. Vi har til og med laget veldig vanskelige baner. Så hvis du tror du har den erfaringen, ser vi frem til at du tar utfordringen."

Det ser altså ut til at vanskelighetsgraden er avhengig av hva du gjør den til i Super Mario Bros. Wonder. Det er verdt å merke seg at du fortsatt kan dø hvis du velger Nabbit eller Yoshi, ettersom de ikke er immune mot fall. Men hvis du er ute etter en større utfordring, kan du fortsatt forvente å finne den i dette nye spillet.

Super Mario Bros. Wonder lanseres på Nintendo Switch den 20. oktober.