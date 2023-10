Super Mario Bros. Wonder sin multiplayer ble lagt til for å redusere utfordringene

HQ

For tiden høster Super Mario Bros. Wonder vedlige gode kritikker. Det har vært et friskt pust for mange fans av verdens mest berømte rørlegger, og et viktig innovasjonspunkt i plattformspillet er flerspillerdelen.

I et nylig intervju med utviklerne på Nintendos nettsted fortalte spillregissør Shiro Mouri om hvordan systemet ble til.

"Helt fra starten av ønsket vi å utvikle et Mario-spill som også er morsomt å spille online, men selv om det kan være morsomt å spille online med folk fra hele verden, mener vi at det også finnes noen utfordringer."

Regissøren forteller videre om hvordan Super Mario Bros. Wonder skaper en uformell forbindelse, der spillerne kan hjelpe hverandre, men ikke nødvendigvis påvirke spillet negativt.

I et tidligere intervju fortalte Takashi Tezuka at han hadde sett et medlem av teamet gi opp på et tidlig stadium av Super Mario Run. Dette fikk Tezuka til å revurdere designprosessen, og hvordan det var viktig å gi spillerne frihet i utforskningen.

Spillerskyggene som du ser i flerspillerspillet bidro til dette, ettersom en annen spiller går gjennom den samme utfordringen som deg, og du kan se hvordan han eller hun takler den.