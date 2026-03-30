Hvis jeg skulle velge ut ett spill som jeg vil beskrive som "djevelsk morsomt", ville det være Super Meat Boy. Det er noe så djevelsk herlig og grusomt, men samtidig fantastisk, over plattformspillet, banedesignet og vanskelighetsgraden. Det er ikke fullt så raserifremkallende som det sadisten Bennett Foddy kokkererer sammen, men det er også langt fra det du ville sett på som et tilgjengelig plattformspill. Super Meat Boy har alltid eksistert i en gulllocksone av å være akkurat vanskelig nok til å få deg til å hisse deg opp, samtidig som det har nivåer som etter en rimelig mengde øving og prøving og feiling er overkommelige.

Jeg nevner dette fordi Super Meat Boy har fungert slik i lang tid på grunn av sitt 2D-spilldesign. Utviklerne kan bruke all sin tid på å sikre at spillet beholder den gullhårete tilnærmingen, ettersom de bare trenger å bekymre seg for to dimensjoner. Dette er ikke lenger tilfelle. Super Meat Boy 3D er nå her, og det endrer ting ganske mye, men fungerer det i seriens favør?

Som svar på det spørsmålet kan jeg bare si at jeg ikke er helt overbevist, men det kommer jeg til om et øyeblikk. La meg først fremheve hva Super Meat Boy 3D gjør riktig, for det er ganske mange forskjellige ting. Det er den generelle følelsen, kunstretningen, brutaliteten, den grunnleggende, men motivasjonsmessig klare fortellingen, enkelheten i spillingen. Alt dette er Super Meat Boy tvers igjennom, og du vil ikke et øyeblikk være i tvil om hvilket spill du spiller med dette nye kapittelet. Det er fortsatt separate verdener med en tilhørende Dark World, det er fortsatt flere figurer å låse opp hvis du har mot til å prøve å få tak i hver eneste samleobjekt, og det legges vekt på speedrunning og på å fullføre hvert nivå så raskt og feilfritt som mulig. Super Meat Boy-formelen har blitt bevart og bygget videre på med stor effekt, og likevel er det noe som bare ikke føles riktig for meg når jeg spiller Super Meat Boy 3D...

Å hoppe fra 2D til 3D er en enorm oppgave, da det krever en fullstendig designoverhaling på måter som kanskje mangler en siste grad av raffinement og presisjon i dette spillet. Super Meat Boy-formelen er for rask og brutal til at du som spiller trenger å bekymre deg for karakterens nøyaktige posisjonering, men i dette spillet er det dette som opptar det meste av tankene dine. Det høres kanskje trivielt ut, men i stedet for å fokusere på å skvise gjennom gribbesager og kjøttkverner, vil du fokusere på å holde Meat Boy på en "trygg" plattform, for bevegelsene er så raske og raske at det er utrolig lett å gjøre grunnleggende bevegelsesfeil.

I tillegg kommer det faktum at spillets 3D-karakter ikke fungerer som et kamera over skulderen, noe som betyr at du ikke får et sjeleknusende vanskelig 3D Prince of Persia-lignende plattformspill. I stedet er kameraet en fast posisjon som følger deg gjennom nivået, noe som betyr at 3D-karakteren mest dreier seg om at Meat Boy nå har noen ekstra bevegelsesalternativer når du jobber deg gjennom et nivå, noe du egentlig ikke trenger.

Poenget jeg prøver å få frem er at Super Meat Boy 3Ds 3D-element faktisk ikke føles som en spillutvikling, men mer som en designgimmick som ikke klarer å forbedre opplevelsen. Det er ikke noe argument for at det er annerledes, men det har ikke vært mange Super Meat Boy-spill, så det er ikke nødvendigvis en desperasjon etter overhalede alternativer, spesielt hvis de ikke genererer en opplevelse som føles som det neste store skrittet fremover for serien. Dette spillet er ikke det. Det er heller ikke en forringelse eller et skritt tilbake, det er rett og slett et sidesteg som tar Super Meat Boy på en vei det ikke trenger å gå ned. Det er litt som Sonic the Hedgehog i 2D og 3D. Det finnes en verden der figuren kan eksistere i begge dimensjoner, men det er ikke til å stikke under en stol at det lynraske og flytende plattformspillet fungerer best i 2D-format. Det er akkurat slik Super Meat Boy 3D får meg til å føle om denne serien. Det er ikke en katastrofe eller en dårlig inkorporering, det føles bare ikke som om Meat Boy-formelen virkelig passer til 3D på en spillmessig måte.

Kanskje det er rom for forbedringer for å få dette nye ekteskapet av tradisjonell spilling og en ekstra dimensjon til å fungere, det være seg å ha et nærmere kamera slik at det er lettere å holde øye med den ganske lille hovedpersonen, eller til og med bremse alt bare en smule for å forbedre flyten. Uansett er jeg ikke helt overbevist av Super Meat Boy 3D i sin nåværende form, da det rett og slett føles for upresist for en serie med en slik brutalitet.

Så for å gjøre en lang historie kort, Super Meat Boy 3D fremstår som et spill som ikke utvikler serien, men snarere tar den ned en annen vei som den ikke trenger å utforske. Temaet, tonen, stilen, alt fremstår fortsatt som autentisk Super Meat Boy, men spillingen har en litt ubehagelig kant der det av en eller annen grunn ikke føles helt riktig. Super Meat Boy er kanskje tilbake, men dette er ikke karakteren i toppform.