Super Meat Boy 3D "vil ikke være for alle", men det er en del av utviklerens visjon om å "bevare den identiteten"

En av de mange kunngjøringene på gårsdagens Xbox Partner Preview-show var bekreftelsen på når Super Meat Boy 3D vil debutere på PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2. Det kommer faktisk mye tidligere enn forventet, ettersom du vil kunne hoppe inn i spillet før slutten av mars, med lansering planlagt for bare noen få dager den 31. mars.

For dette formål er du kanskje nysgjerrig på om Super Meat Boy 3D vil være et spill for deg eller ikke? Serien er notorisk krevende, med mange nivåer som er designet for å få deg til å ville rive håret av deg. Så vil dette gjenspeiles i Super Meat Boy 3D? Selvsagt vil det det. Vi snakket til og med med Dominik Plaßmann, administrerende direktør og medgrunnlegger av utvikleren Sluggerfly, for å få en god forståelse av studioets filosofi om vanskelighetsgraden i spillet.

"Helt fra begynnelsen visste vi at spillet ikke ville være for alle, og det er helt greit. Utfordringer er en sentral del av det som definerer Super Meat Boy, og det var veldig viktig for oss å bevare den identiteten. Når det er sagt, har vi likevel forsøkt å finne en balanse ved å gjøre de første nivåene tilgjengelige for de fleste spillere. Etter hvert som spillet skrider frem, øker vanskelighetsgraden definitivt. Men de fleste spillere bør likevel kunne fullføre en full gjennomspilling og nå den endelige sjefen, siden de vanskeligste utfordringene er valgfrie og ikke nødvendige for å se slutten."

Kort sagt, du bør kunne komme deg gjennom de fleste av de fem hovedverdenene og nå rulleteksten med bare minimalt med slit, men de alternative Dark World-nivåene vil være mye mer krevende og bør vise seg å være en utfordring for selv de dyktigste spillerne.

Sjekk ut hele intervjuet med Sluggerfly her, for å lese mer om utviklerens holdning til AI, speed-running og hva du kan forvente deg av de fem kjerneverdenene.