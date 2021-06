Super Monkey Ball: Banana Mania annonsert, kommer i oktober

Under Nintendos E3-presentasjon ble Super Monkey Ball: Banana Mania annonsert. Det er en samling med oppussede versjoner av Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2 og Super Monkey Ball Deluxe, og byr på over 300 baner fra disse spillene.

Super Monkey Ball: Banana Mania inneholder også 12 minispill, en historiemodus med en "kreativ tegneserieaktig fortellerstil" og lokal co-op for opp til fire spillere.

Selv om det ble annonsert under Nintendos E3-presentasjon, er det også bekreftet at det slippes til PC, PlayStation 4 og 5, Xbox One og Xbox Series i tillegg til Switch den 5. oktober.