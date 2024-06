Super Monkey Ball Banana Rumble får utvidelse med Sonic the Hedgehog-figurer

HQ

Sega har kunngjort at de vil gi ut DLC for Super Monkey Ball Banana Rumble (SMBBR). For øyeblikket er det kjent at det vil være "Sonic the Hedgehog" -tema. Faktisk har de bekreftet fire nye karakterer fra franchisen: Sonic, Tails, Knuckles og Amy. De har også gjort det offisielt at det vil være minst to karakterer til som ennå ikke er avslørt.

Det blå pinnsvinet og vennene hans vil kunne kjøpes på flere forskjellige måter, enten ved å kjøpe dem hver for seg eller ved å kjøpe Sega Pass for tittelen for 24,99 euro. Ytterligere 15 tilpasningskomponenter inspirert av serien vil også bli lagt til. Disse figurene kan brukes i både eventyr- og kampmodus, og hver av dem har sin egen unike statistikk og sine egne evner.

Så langt vet vi at SMBBR vil bli utgitt eksklusivt på Nintendo Switch, og hvis det blir en suksess, er det ikke utelukket at Shiver Entretainment, som nå eies av den japanske giganten, vil dedikere en port til det for sin etterfølger. Den 25. juni vil den endelig være på konsollene våre til en pris av 49.99 euro, selv om det for de mest trofaste vil bli gitt ut en spesialutgave som inkluderer alt innholdet i Sega Pass, som vil bli utgitt de neste månedene, for 69.99 euro.

Takk VGC.