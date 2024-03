Super Monkey Ball: Banana Splitz sin erotisk DLC ser ut til å ha blitt fjernet

HQ

Det blir stadig vanskeligere å ta vare på videospill, ettersom fysiske kopier ikke lenger er standarden - og selv om du kjøper en fysisk kopi er det ingen garanti for at platen faktisk inneholder et spillbart spill. Dette betyr at mange spill går tapt med tiden.

Dette gjelder også DLC, som det faktisk er enda vanskeligere å bevare for fremtiden, ettersom de noen ganger er bonusinnhold eller bare sponsede gjenstander. Nå prøver Good Vibes Gaming-programleder Jon Cartwright å finne en virkelig sjelden og veldig merkelig DLC-del som kan bevares for fremtiden.

Det er til PS Vita-tittelen Super Monkey Ball: Banana Splitz fra 2012, som faktisk hadde aldersgrense fra 15 år og oppover i Japan. Og det var ikke fordi det japanske ratingbyrået syntes det var skummelt at fargerike aper inni baller kunne rulle utfor en kant, men fordi spillet hadde baner basert på magasinmodellen Yukie Kawamuras kropp, som for eksempel å bruke brystene hennes som hindringer.

Disse banene var visstnok svært dårlige (laget med PS Vita-kameraet) og ble aldri utgitt utenfor Japan, og du kan se en av dem her. Så langt har Cartwright ikke fått noen hjelp på X, og vi antar at denne DLC-en kan være tapt for alltid. Selv om det definitivt ikke er den viktigste delen av spillhistorien (snarere noe mange nok helst vil glemme), er det likevel historie, og det vil sannsynligvis være langt flere viktige DLC-er som forsvinner for godt i nær fremtid.

Hva synes du? Bør spillhistorien bevares for at vi skal kunne lære av den og huske den, eller er det greit at noe går tapt for alltid?

Takk til Time Extension