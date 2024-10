Super Smash Bros. Ultimate oppdatert til versjon 13.0.3

HQ

Super Smash Bros. Ultimate Det siste DLC-kampspillet sluttet å motta innholdsoppdateringer for tre år siden, da Sora fra Kingdom Hearts ble utgitt som den siste DLC-kjempen. Et par måneder senere kunngjorde Nintendo også at det ikke ville komme flere balanseringsoppdateringer, men spillet har likevel blitt oppdatert noen ganger siden 2021.

Den 8. oktober 2024 ble Super Smash Bros. Ultimate oppdatert til ver. 13.0.3, og løste et enkelt problem relatert til den globale rangeringen: "Løste et problem der Global Smash Power ikke ville gå tilbake til riktig nivå når tilkoblingen ble avbrutt med spesifikk timing på slutten av en kamp."

Global Smash Power er måten spillet bruker for å rangere spillere avhengig av deres prestasjoner i nettkamper, men i motsetning til de fleste rangeringssystemer, er det invertert (nummer 1-spilleren ville faktisk være den verste), og forteller deg hvor mange spillere som er under deg.

Det ser ut til at denne oppdateringen har blitt utstedt for å unngå raseriavslutninger, og beskytte spillere hvis rivaler kobler fra like før kampslutt.

Masahiro Sakurai, Super Smash Bros. seriens regissør, har vært borte fra å lage spill de siste årene, og har i stedet laget YouTube-videoer. Men YouTube-kanalen hans avsluttes denne måneden, så det spekuleres i om han vil komme tilbake til selskapet sitt, Sora Ltd., for å jobbe med sitt kanskje siste Smash Bros.-spill for Switch 2.