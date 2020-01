Super Smash Bros.-sjefen prøvde 242 PlayStation-spill i fjor

Det har aldri vært tvil om at Masahiro Sakurai, skaperen av Super Smash Bros.-serien og Kirby, er en ivrig gamer i tillegg til en veldig talentfull utvikler, og nå har vi fått en klar indikasjon på hvor glad han er i videospill.

Sakurai-san har som flere andre valgt å ta nytte av PlayStations oppsummering av 2019, og har nå delt en liten del av resultatet på Twitter ved å avsløre at han prøvde hele 242 spill på PlayStation-konsollene i 2019. Slettes ikke verst for en kar som nærmest er kjent som Mr. Nintendo. Her er det ikke snakk om noe konsollkrig for å si det slik. Det kan jeg like.