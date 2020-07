Superhot: Mind Control Delete forbedrer alt neste uke

Du ser på Annonser

Superhot ble raskt ett av manges favorittspill da det kom i 2016, så det var ikke rent få som ønsket seg en oppfølger. Året etter virket det som om vi alle fall ikke måtte vente lenge på en utvidelse da Mind Control Delete ble annonsert, men etter hvert som Early Access-spillere kom med tilbakemeldinger ble ambisjonene stadig høyere. Til slutt bestemte utviklerne seg for å gjøre såpass mye nytt at utvidelsen vokste til å bli et eget spill i stedet, og neste uke er det endelig klart for lansering.

Gjengen i Superhot Team har gitt oss en ny trailer som avslører at Superhot: Mind Control Delete vil slippes den 16. juli, og at alle som allerede har kjøpt originalen på PC, PS4 eller Xbox One vil få det ekstra innholdet helt gratis. Dessverre kommer ikke dette til virtual reality enda, men utviklerne sier at de har planer om å bringe spillet til andre plattformer etter hvert.

Når det gjelder selve innholdet betraktes dette altså som et eget spill med 12-15 timer ekstra historie, samt nye våpen, fiender, mekanikker og mer åpne omgivelser, så det er bare å glede seg.