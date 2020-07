Superhot: Mind Control Delete-anmeldelse

Du ser på Annonser

Man kommer ikke unna sammenligningene med John Wick og The Matrix når det er snakk om Superhot, så hva er Superhot: Mind Control Delete? Vel, etter ti timer med spillet vil jeg si at det er som om Neo går berserk i The Matrix eller at John Wick blir bitt av en radioaktiv edderkopp.

Hovedforskjellene mellom det originale spillet og denne enkeltstående utvidelsen er at vi nå nærmest har fått superkrefter og at de ulike banene vil være annerledes hver gang du spiller. Dette skulle jo i utgangspunktet bare være en gratis oppdatering, men etter hvert som ambisjonene ble større bestemte utviklerne seg for å også selge det separat. Et interessant valg siden de grunnleggende delene forblir de samme, så jeg tror ikke at Mind Control Delete vil være noe for deg om du ikke liker selve Superhot i det hele tatt heller. Tidsflyten vil fortsatt avhenge av hvor mye du rører deg, omgivelsene er stadig hvite og litt sterile mens fiendene går i tusen røde biter etter ett treff. Det som frisker opp det hele er en god del mer variasjon.

For hvor Superhot sine utfordringer er håndlaget blander utvidelsen inn tilfeldig genererte elementer. Jeg har møtt på de samme omgivelsene en rekke ganger, men siden systemet er skapt slik at man starter på andre steder, mens fiender og våpen vil dukke opp på ulike plasser, i ulike rekkefølger og lignende føles det likevel ferskt de aller fleste ganger. Dermed vil du nok lett kunne bruke enda mer tid på utvidelsen enn du har gjort i selve spillet, noe nye egenskaper også kan ta mye av æren for.

Såkalte "hacks" er enkelt sagt spesielle krefter du stadig får et større utvalg å velge blant. Her snakker vi om gjenstander som eksploderer som granater om du kaster dem, flere hjerter som lar deg bli truffet flere ganger før du dør, mer ammunisjon i hvert våpen, muligheten til å starte med unike våpen, reflektere kuler med en katana og lignende ting som virkelig får deg til å virke kul når du bruker dem. Jo lengre du overlever, jo flere og sterkere varianter kan du bruke, så "Roguelite"-fans bør helt klart merke seg filosofiendringen.

Siden du må velge mellom to hacks for hvert lagringspunkt-aktige sted du kommer til tvinges du noen ganger til å prøve ut nye ting. Personlig synes jeg dette er bra, for om det ikke var tilfellet ville jeg nok ikke vurdert å teste ut flere av egenskapene som nå har blitt favoritter. Samtidig hjelper det med å gjøre hver gjennomspilling unik, så selv om noen av utfordringene ender opp med å bli uengasjerende og rotete som en følge av at spillet må stå for designet selv liker jeg denne ordningen siden jeg aldri vet hva som kommer.

Nye fiendetyper hjelper også på. Uten å røpe alle, så økes vanskelighetsgraden ved å introdusere helrøde fiender man ikke kan ta våpnene fra, fiender som bare har noen få sårbare punkter og faktisk noen som har flere av de samme egenskapene som deg. Da ender det som etter hvert bare har begynt å føles som kattens lek musen til å bli mer puzzle-aktig igjen, noe jeg virkelig liker. I det ene øyeblikket kan jeg føle meg som en skikkelig kul spesialagent som dreper noen uten å se på dem engang, før jeg i det neste virkelig må tenke for å komme meg ut av en situasjon i live.

Dessverre er det deler av Mind Control Delete som også viser at det i utgangspunktet skulle være en gratis oppdatering. For eksempel har vi den tidligere nevnte resirkuleringen av omgivelser. Ja, det å endre hvor man starter og hvor fiender dukker opp hjelper litt på, men områdene er ikke store nok til at de stopper meg fra å få noen skikkelige déjà vu relativt ofte. Når det i tillegg hender at fiender dukker opp på noen merkelige steder som ødelegger litt av flyten eller bak meg blir det åpenbart at disse utfordringene er skapt av en AI og ikke mennesker.

Sistnevnte gjør også sitt for at de beste delene av utvidelsen når de samme høydene som selve spillet. I stedet for å bygge opp mot noen ekstreme øyeblikk ender Mind Control Delete i stedet opp med å stort sett være på det samme middels nivået hele veien gjennom. Dette gjelder både vanskelighetsgraden og design, så jeg vil tro at fokuset på gjenspillingsverdi har gått litt på bekostning av kvalitet her.

Alt i alt er Superhot: Mind Control Delete uansett noe enhver som higer etter mer Superhot bør få med seg. Med nye spesielle egenskaper og overraskelser hver gang man spiller bygger det videre på en allerede knallgod oppskrift. Du må bare ikke forvente en Superhot 2-opplevelse, for med gjenbruk av områder og noen smådumme utfordringer om du er uheldig med hva spillet lager til deg er det ikke tvil om at dette også fungerer som en gratis utvidelse det må ha vært vanskelig å sette en enkeltstående pris for. Moro i flere timer får du likevel, så jeg klager ikke noe særlig.