Supermann-teaser får Lego-behandling

HQ

Spenningen rundt den nye Supermann-teaseren, som ble vist i forrige uke og stort sett ble godt mottatt, har tatt en uventet vending inn i Lego-verdenen. En gruppe lidenskapelige fans har møysommelig gjenskapt teaseren bilde for bilde ved hjelp av Lego-figurer og -sett, noe som beviser at Mannen av Ståls eventyr kan oversettes like godt til bittesmå plastklosser.

For Lego-entusiaster er denne fantasifulle gjengivelsen den perfekte blandingen av fandoms. Lego-versjonen fanger den filmatiske stilen i teaseren, samtidig som den tilfører den sjarmen og innfallene til de ikoniske byggeklossene. Det er den typen kreativitet som får både Supermann-fans og byggekloss-entusiaster i tale.

Hva synes du om denne Lego-nyinnspillingen? Vil du se flere lekne varianter av ikoniske teasere?