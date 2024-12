Supermanns nye trailer får en Smallville-makeover

HQ

Etter at fansen nylig ga oss en Lego-versjon av Superman -traileren, har vi nå fått enda en kreativ versjon - denne gangen som den ikoniske Smallville-introen. En fan ved navn Bauan Edits har tatt bilder fra James Gunns kommende film Superman og blandet dem med den klassiske Smallville-temasangen, "Save Me" av Remy Zero. Resultatet? En nostalgisk og frisk vri som bringer tilbake minnene om Clark Kents ydmyke begynnelse.

Et av de mest iøynefallende øyeblikkene i fanredigeringen er David Corenswets forvandling fra Clark Kent til Superman, som vises ved hjelp av gif'en DC nylig lanserte. Å se dette ikoniske øyeblikket satt opp mot Smallville-introen er en virkelig godbit for alle som vokste opp med serien.

Forventningene til Superman, med Corenswet, Rachel Brosnahan og Nicholas Hoult i hovedrollene, stiger. Filmen er planlagt å ha premiere i juli 2025, og vil offisielt starte en ny æra for DC. Inntil da er disse fan-hyllestene en morsom måte å holde spenningen i live på.

Likte du Smallville da den først ble sendt? Hva synes du om denne fanlagde hyllesten?