Svenske The Ascent viser stort potensial i gameplayvideo

Du ser på Annonser

Allerede da svenskene i Neon Giant viste frem The Ascent i Microsofts Xbox Series X Showcase før sommeren gjorde det et positivt inntrykk på meg, og dagens oppdatering gjør meg ikke mindre interessert.

De 11 utviklerne har nemlig gitt oss en over fire minutter lang gameplaypresentasjon hvor de viser fremgangen The Ascent har gjort de siste månedene. Samtidig forteller de litt mer om noen kule elementer vi kan se frem til, som for eksempel muligheten til å justere hvor høyt vi sikter, hvordan befolkningen vil oppføre seg realistisk og fokuset på filmatiske sekvenser med spennende historier og overraskende høye produksjonsverdier. Samtidig bekreftes det en gang for alle at spillet vil lanseres rett på Xbox Game Pass både til PC, Xbox One og Xbox Series-konsollene en gang i 2021.