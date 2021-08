Svenske The Gunk viser gameplay og slippes i desember

HQ

Image & Form har ikke vist stort fra The Gunk etter at spillet ble avduket i fjor, men det er heldigvis ikke alltid et dårlig tegn.

Som lovet dukket The Gunk opp igjen i kveldens Gamescom 2021-sending fra Xbox, og traileren vi fikk leverer en solid dose gameplay sammen med avsløringen at spillet vil slippes en gang i desember. Når det gjelder gameplayet virker det helt klart som om SteamWorld Dig-skaperne vil takle overgangen til tredimensjonale omgivelser bra med varierte og utforskbare verdener og utfordringer, men vi får se om litt under fire måneder.