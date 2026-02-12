Sverige sender jagerfly for å patruljere nær Grønland under NATOs Arctic Sentry

HQ

Sverige vil sende JAS 39 Gripen jagerfly for å patruljere rundt Island og Grønland som en del av NATOs nylig lanserte Arctic Sentry-oppdrag, bekreftet regjeringen torsdag.

Operasjonen ble kunngjort av NATO en dag tidligere, og har som mål å styrke alliansens tilstedeværelse i Arktis. Beslutningen kommer midt i en tid med økte spenninger innad i NATO etter at USAs president Donald Trump har presset på for at USA skal overta Grønland.

Statsminister Ulf Kristersson sa at Sveriges bidrag i første omgang vil fokusere på luftpatruljering i området rundt Island og Grønland. Sverige ble medlem av NATO i 2024, noe som markerte et historisk skifte i landets sikkerhetspolitikk, og har siden den gang økt sin deltakelse i alliansens operasjoner...