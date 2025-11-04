Switch 1 mangler fortsatt noen hundre for å gå forbi Nintendo DS og bli selskapets mest solgte konsoll noensinne

HQ

I dag delte Nintendo sin økonomiske rapport og oppdaterte salgstall for mange av spillene sine, i tillegg til å gi oss de første dataene om hvordan Nintendo Switch 2 selger i løpet av de første månedene av sitt liv. Det går veldig bra, og har faktisk oppdatert selskapets prognoser for dette regnskapsåret til det bedre. Men la oss nå ta en titt på forgjengeren, som fortsatt selger ganske bra. Faktisk er den fortsatt på nippet til å skrive historie.

Ifølge de siste tallene som ble offentliggjort i dag, har Nintendo Switch solgt nesten 1,453 millioner spill, og 154,01 millioner konsoller per 30. september 2025. Det betyr at den er mindre enn 10 000 konsoller unna å overgå Nintendo DS (154,02 millioner totalt) og dermed bli Nintendos bestselgende konsoll noensinne.

Selv om den skulle oppnå denne utrolige milepælen, vil den fortsatt ligge foran PlayStation 2 (med 160 millioner, ifølge Sony) for å bli den mest solgte konsollen gjennom tidene. Det virker ikke sannsynlig, men med tanke på at programvarestøtten for systemet fortsatt er nesten urokkelig, er det fortsatt et visst håp om at det vil skje.

