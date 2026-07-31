Switch 2 har allerede overgått GameCubes samlede salgstall i Storbritannia

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Det er åpenbart ingen hemmelighet at Switch 2 har fått en sterk start over hele verden, inkludert i Storbritannia. Nå rapporterer Game Business-redaktør og medgrunnlegger Christopher Dring at Nintendos nyeste konsoll, etter litt over ett år på markedet, allerede har overgått det totale salget til en av sine forgjengere.

Som du sikkert har gjettet fra overskriften, snakker vi om GameCube. Den lille kuben ble lansert i Japan i 2001 og konkurrerte først og fremst mot grafikkgiganten Xbox og den mest solgte konsollen gjennom tidene, PlayStation 2. Den klarte seg ikke særlig bra i den konkurransen og ble Nintendos minst solgte konvensjonelle konsoll frem til Wii U, med et samlet salg på 21,74 millioner (vi har ikke et eksakt tall for Storbritannia), noe som senere tvang Nintendo til å prøve noe nytt – noe de lyktes med da de lanserte Wii i 2006.

Dring bemerker også at Sharmas innsats for Xbox denne våren ser ut til å ha gitt resultater, ettersom Xbox er «den eneste plattformleverandøren som solgte flere konsoller i første halvår 2026 sammenlignet med 2025.» Dette skyldes sannsynligvis et lavt utgangspunkt, men følger det samme mønsteret vi nylig så i USA, nemlig at PlayStation 5 og Switch 2 er i tilbakegang, mens Xbox Series S/X vokser.

Noen forklaringer på det økte salget, bortsett fra den mer positive stemningen som Sharma brakte med seg, inkluderer lanseringen av Forza Horizon 5 og det faktum at mange sannsynligvis ønsker å kjøpe en konsoll før den annonserte prisøkningen.