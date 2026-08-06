Switch nærmer seg PlayStation 2, og « Switch 2» solgte fire millioner eksemplarer i løpet av våren

HQ

I morges offentliggjorde Nintendo sin kvartalsrapport for perioden april–juni, som som vanlig inneholder tall for konsollsalg. På den ene siden er det interessant å se hvor godt Switch 2 klarer seg, og på den andre siden er mange naturlig nok nysgjerrige på den opprinnelige Switch-en, som begynner å nærme seg PlayStation 2 (den mest solgte konsollen gjennom tidene, med totalt 160,63 millioner enheter).

Switch 2 solgte 3,82 millioner enheter i løpet av kvartalet, noe som er litt lavere enn i samme periode i fjor. Sammenligningen er imidlertid urettferdig, siden Switch 2 ble lansert i juni 2025 og solgte millioner allerede den første dagen. Det totale salget ligger nå på 23,68 millioner (frem til og med juni; det er sikkert solgt ytterligere en million i juli).

Nintendo oppgir at de er fornøyde og at Switch 2 klarer seg godt i forhold til forgjengeren til tross for prisøkningen, som ble innført i Japan allerede i mai, mens ikrafttredelsesdatoen for oss er 1. september:

«Salget av Nintendo Switch 2 i første kvartal nådde ikke nivået fra samme kvartal i forrige regnskapsår, da konsollen ble lansert. For et maskinvaresystem i sitt andre år er salget imidlertid gunstig sammenlignet med utbredelseskurven til Nintendo Switch. På det japanske markedet, der en prisjustering trådte i kraft 25. mai, har salget av maskinvare også holdt seg solid.»

Hva med Switch da? Vel, den opplevde naturligvis en nedgang sammenlignet med fjoråret, siden Switch 2 ble lansert da, men det ble likevel solgt 0,66 millioner enheter. Den holder dermed fortsatt et tempo som tilsvarer noen få millioner enheter per år, og det totale salget ligger på 156,59 millioner. Hvis disse tallene holder seg og julesalget blir sterkt, kan vi teoretisk sett få en ny global leder neste år, men det er langt fra sikkert.

Hva tror du? Vil Switch bli den mest solgte konsollen gjennom tidene?