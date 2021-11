Switch slo britisk rekord under Black Friday

HQ

Nå som Black Friday og Cyber Monday er over for i år er det tid for å analysere hva som var mest populært. Som vi kunne rapportere her om dagen var Xbox Series S vinneren i USA og den mest solgte konsollen i landet etterfulgt av Switch. Nå har vi også fått resultater fra Storbritannia.

Ifølge insideren Benji-Sales var forrige uke den største noensinne for Switch i landet, og Christopher Dring fra Games Industry bemerker at Switch, Mario Kart 8 Deluxe og tre måneders Switch Online-pakken til slutt stjal showet.

Kun Xbox Series S utfordret som den nest mest solgte konsollen i løpet av uka og solgte faktisk alene mer enn Playstation 5, hvor lagerstatusen dog selvfølgelig hadde innvirkning på resultatet.

Kjøpte du selv en ny konsoll i løpet av tilbudsfesten?