Switch-konsoll med Monster Hunter Rise-tema annonsert

Monster Hunter Rise blir neste Switch-spill som får en egen konsoll. En ære som før er blitt tildelt Animal Crossing: New Horizons, Pokémon: Let's Go Pikachu/Eevee og fortnite samt nylig Super Mario, for å nevne noen. Dessuten kommer det faktisk en tilhørende Pro Controller.

Denne blir tilgjengelig ved spillets lansering den 26. mars og kommer med en nedlastningskode for Monster Hunter Rise + Deluxe Kit DLC og bonusinnhold. Pro Controlleren selges separat. Sjekk ut bilder av konsollen nedenfor.