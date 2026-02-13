Swoosh-Man, Nikes ikoniske maskot fra 90-tallet, gjør en overraskende opptreden i Fortnite

HQ

Nike og nesten alle andre merkevarer har på 90-tallet eller på et eller annet tidspunkt i sin historie hatt en maskot, som har fungert som et bilde i annonser og reklame, i tillegg til å være et ikon knyttet til merkevaren. Til og med fotballag hadde maskoter som dukket opp på kampene. Selv om dette konseptet fortsatt lever i USA, er det mindre vanlig i andre territorier, men selv videospillverdenen har ikke sluppet unna maskotkonseptet, og heldigvis for oss har det blitt opprettholdt med ikoner som Mario og Sonic, maskotene til henholdsvis Nintendo og Sega.

Når det gjelder Fortnite, er maskoten kanskje Jonesy? Selv om andre skinn som Fishstick eller Peely og til og med den berømte Fortnite lamaen også kan betraktes som "maskoter". I kveld kommer imidlertid et mystisk skinn til Epics spill som er ingen ringere enn Nikes maskot fra 1990-tallet: Swoosh-Man.

Selv om det teknisk sett er en "veldig Fortnite" versjon med Fishstick som hovedperson, bringer den oss også andre estetiske elementer fra Nike og åpner døren for at andre maskoter glemt av merkevarer kan få et nytt liv i Fortnite. Var det noen som sa Pepsi-Man?

Swoosh-Man-pakken vil være tilgjengelig i butikkoppdateringen Fortnite kl. 01:00 CET lørdag 14. februar.

Hvilke maskoter ønsker du å se forvandlet til Fortnite -skinn?