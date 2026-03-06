Sword Art Online-universet skal utvides med JRPG Echoes of Aincrad

Du har kanskje nylig sett at Bandai Namco ertet kunngjøringen av et nytt prosjekt. Denne teaseren etterlot mye å bli bekreftet, da den inneholdt veldig lite substans med forutsetningen om at denne begrensede avsløringen skyldtes at den offisielle fullstendige avsløringen bare var noen dager unna. Til dette formål vet vi nå hva spillet det er snakk om, ettersom Bandai Namco offisielt har løftet gardinen på et nytt eventyr i Sword Art Online-verdenen.

Dette er et JRPG kalt Echoes of Aincrad, og det er et prosjekt som ser spillere drakt opp som en helt og har til oppgave å utforske en fantasiverden, fullføre oppgaver, få nye ferdigheter, evner og utstyr og drepe monstre og skapninger underveis.

Echoes of Aincrad utspiller seg i en gjørmete og grøtete middelalderlignende verden, og har anime-lignende figurer som ellers polariserer den kunstneriske retningen. I dette landet med farer og farer vil spillerne komme over forskjellige sjefer og fiender som må overvinnes ved hjelp av kampmekanikken på plass som tilbyr action-RPG-spill i sanntid som bør berolige fans som leter etter en mer praktisk og spennende opplevelse.

Selv om det er en kjernehistorie og oppdrag å følge, gjør spillets design det mulig for spillerne å vandre utenfor allfarvei og skape sin egen plass i den store verden. Du kan plukke opp sideaktiviteter og mål, jakte på fiender for å øke din makt og ditt potensial, utforske og oppdage landets hemmeligheter, eller rett og slett følge kjernehendelsene og jobbe deg videre med den sentrale historien.

For de som leter etter ytterligere sammenligninger med hva som tilbys i Echoes of Aincrad, hvis du har spilt Code Vein II siden det ble lansert i begynnelsen av året, vil du kanskje legge merke til noen likheter i den visuelle retningen, kampoppsettet og til og med brukergrensesnittet som fremhever kjerneevner nederst til høyre og andre sentrale personlige attributter nederst på skjermen. Selv om det er mange kjente elementer, skal det sies at disse spillene er basert på separate og helt forskjellige større franchiser.

Ser vi på utgivelsesplanene for Echoes of Aincrad, vil spillet lanseres på PC via Steam, PS5 og Xbox Series X / S så snart som 10. juli 2026. Når det er nærmere enn lenger unna, kan du se en haug med bilder fra spillet nedenfor.