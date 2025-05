Sydney Sweeney forklarer hvorfor hun ble med Madame Web

HQ

Madame Web Spider-Man er sannsynligvis den mest forhatte filmen i Sonys filmunivers basert på karakterer knyttet til Spider-Man. Allerede før filmen hadde premiere, ble den hånet på nettet, og den dag i dag har folk fortsatt vanskelig for å glemme hvor forferdelig den var. Dette har naturligvis fått mange til å lure på hvordan noen kunne ønske å være involvert i prosjektet (bortsett fra penger, selvfølgelig). Nå har den alltid tilstedeværende Sydney Sweeney forklart hvorfor hun sa ja til å delta i filmen - og det viser seg at det var et strategisk trekk for å hjelpe henne med å produsere sine egne filmer.

"Jeg hadde ikke gjort en studiofilm ennå, og jeg hadde startet produksjonsselskapet mitt [Fifty-Fifty Films]. Jeg hadde noen eiendommer som jeg virkelig ønsket å kunne ta ut til studioer, og jeg trengte å få navnet mitt til å ha mer verdi i et studios husholdning."

Hva er dine tanker om Madame Web, fortjente den alt hatet?