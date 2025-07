Sydney Sweeney vil gjerne bli med i en Barbie-oppfølger sammen med Margot Robbie

HQ

Filmen Barbie har tjent inn godt over en milliard dollar på kino, og du kan være sikker på at folkene hos Warner Bros. i det minste sterkt vurderer en oppfølger til filmen. Regissør Greta Gerwig og produsent Margot Robbie er ikke sikre på at det er mye igjen i Barbie -tanken, men hvis en Barbie 2 blir noe av, kan det hende vi får se en ny dukke i Barbies drømmehus.

I et intervju med Bustle ble skuespilleren Sydney Sweeney nylig spurt om hun kunne tenke seg å ta på seg en rolle i en Barbie filmoppfølger. "Jeg må lese et manus, men jeg er en stor, stor fan av Margot [Robbie]," sa hun. "Jeg ville ikke ha noe imot det."

Vi får se om den opprinnelige suksessen til Barbie kan kapitaliseres av Warner Bros. Tidligere har som nevnt Margot Robbie og Greta Gerwig vært usikre på potensialet for en oppfølger, men med Warner Bros. sitt fortsatte fokus på å vinne franchiser, vil de kanskje følge pengene, selv om det betyr å skape en helt ny Barbie historie.