Sydney Sweeney sier det er "nedslående å se kvinner rakke ned på andre kvinner" i Hollywood

Sydney Sweeney har tatt et oppgjør med kvinner som prøver å rakke ned på andre kvinner i Hollywood. Den unge skuespilleren har slått seg frem på A-listen med roller i Anyone But You og Immaculate, og selv om hun har høstet mye beundring for sine prestasjoner, ser det ikke ut til at alle i Hollywood er fornøyd med stjernestatusen hennes.

I et intervju med Vanity Fair forteller Sweeney om tidligere i år, da produsent Carol Blaum sa at hun ikke var pen og ikke kunne spille skuespill. "Det er veldig nedslående å se kvinner rakke ned på andre kvinner, spesielt når kvinner som har suksess i andre deler av bransjen ser yngre talenter som jobber veldig hardt", sier hun. "I hele denne bransjen sier folk bare at "kvinner styrker andre kvinner". Ingenting av det skjer. Alt det er falskt og et skalkeskjul for all den andre dritten de sier bak ryggen på alle."

"Det finnes så mange studier og ulike meninger om hva som ligger bak," fortsetter Sweeney. "Jeg har lest at vi hele livet har blitt oppdratt - og det er et generasjonsproblem - til å tro at det bare er én kvinne som kan være på toppen. Det er bare én kvinne som kan få mannen. Det er én kvinne som kan være, jeg vet ikke, hva som helst. Så da føler alle de andre at de må kjempe mot hverandre eller ta den ene kvinnen ned, i stedet for å si: "La oss alle løfte hverandre opp". Jeg prøver fortsatt å finne ut av det."

Sweeneys stjerne fortsetter å stige, og på veien opp vil hun helt sikkert møte flere som prøver å slå henne ned, men det er interessant å se hvordan det ved noen anledninger ser ut til at fronten av kvinner som styrker kvinner kan være ganske svak i Hollywood.