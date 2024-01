Sydney Sweeney spiller hovedrollen som nonne i skrekkfilmen Immaculate

HQ

Immaculate er en ny skrekkfilm fra Neon, distributøren bak It Lives Inside, Possessor, Infinity Pool og flere andre skumle filmer. Sydney Sweeney spiller en nonne som flytter til et nytt og prestisjefylt kloster på den italienske landsbygda.

Hun tror at Gud har reddet henne fra det onde, men Sweeney tar tydeligvis feil, for etter at hun begynner å kaste opp og besvime i klosteret viser det seg at hun er gravid. Da de andre nonnene ikke tror at hun er jomfruelig gravid fatter de straks mistanke.

For å teste troen hennes og hennes forpliktelse til Gud begynner klosteret å utsette henne for torturritualer. Det hele ser klassisk blodig ut i traileren nedenfor. Immaculate kommer til USA 22. mars, og lanseres trolig her senere i år.