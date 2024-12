Sykkellegenden Rik Van Looy, den første som erobret alle de fem "monumentene", er død, 90 år gammel

HQ

Rik Van Looy, belgisk syklist, er død i en alder av 90 år. I løpet av sin profesjonelle karriere, fra 1953 til 1970, ble han verdensmester i landeveisritt to ganger. Han hadde 367 profesjonelle landeveisseire i karrieren, bare slått av sin belgiske landsmann Eddy Merckx.

Til tross for sin imponerende statistikk vant han aldri en Grand Tour. Han vant riktignok 7 individuelle etapper i Tour de France, 12 etapper i Giro d'Italia og 18 i Vuelta a España. Men han huskes kanskje best som den første, og den eneste av tre personer, som vant de fem "monumentene", de fem klassiske sykkelrittene som regnes som de hardeste og lengste.

Disse rittene, med distanser på mellom 240 og 300 km, er Milano-San Remo i Italia, Flandern rundt i Belgia, Paris-Roubaix i Frankrike, Liége-Bastogne-Liége i Belgia og Giro di Lombardia i Italia. Van Looy vant alle disse fem, inkludert to ganger Flandern rundt og tre ganger Paris-Roubaix.

Eddy Merckx, nå 79 år gammel, var hans venn og lagkamerat, og de to samarbeidet under Van Looys siste år. Merckx (tidenes mest prisbelønte syklist) har delt sine kondolanser i Gazet van Antwerpen: "I begynnelsen av karrieren min måtte jeg være en formidabel konkurrent til ham, og jeg måtte kjempe veldig hardt for å slå ham. Jeg er glad for å ha fått konkurrere mot en slik mester."

"For omtrent fjorten dager siden fikk jeg nyheten om at Rik ikke lenger var frisk. Han skulle fylle 91 år i slutten av denne uken, men det skjedde ikke. Hans død gjør vondt".