Sylvester Stallones armor banebrytende AI-drevet stemmedubbing

Sylvester Stallones nye actionfilm armor vil være blant de første som bruker AI-drevet dubbingteknologi for å gjenskape den avdøde Alain Dorvals stemme, Stallones mangeårige franske stemmeskuespiller. Ifølge Variety har oppstartsbedriftene Lumiere Ventures og ElevenLabs samarbeidet for å sikre at prosjektet hedrer Dorvals arv, med støtte fra familien hans. Selv om noen ser med skepsis på kunstig intelligens i kunsten, viser denne innovasjonen hvordan teknologi kan respektere tradisjonen og samtidig fremme filmproduksjon. armor har premiere på Amazon Prime France i mars.

