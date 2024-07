Synced stenger ned

HQ

Synced Nå avsluttes spillet. Sci-fi-skytespillet fra Next Studios og Level Infinite ble lansert for rundt ett år siden, men nå er det på tide for det å si et permanent farvel.

Spillet kommer til å bli pensjonert i september, og du har frem til 8th å spille det i USA, og de tidlige timene av 9th for å fortsette å spille i Storbritannia og andre europeiske regioner. Kjøp i spillet og nye spillkontoer er allerede tatt ned.

Dessverre for Synced, selv om det hadde en litt interessant gimmick med muligheten til å lage en venn ut av en stor fiende og få dem til å kjempe sammen med deg, klarte det ikke å wow en stor brukerbase. Det endte opp med blandede brukeranmeldelser på Steam, og ifølge SteamDB har det bare fått 23 spillere i løpet av det siste døgnet, sammenlignet med en topp på 10 000 spillere for 10 måneder siden.