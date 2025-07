System Shock 2: 25th Anniversary Remaster kommer til konsoller neste uke

HQ

Rett før ankomsten av System Shock 2: 25th Anniversary Remaster kunngjorde utvikleren Nightdive Studios at konsollutgavene av spillet ville komme senere enn forventet, på grunn av et uventet problem med sertifisering på PlayStation-, Xbox- og Switch-plattformene. Den nøyaktige datoen som spillet hadde blitt forsinket til, ble ikke bekreftet på det tidspunktet, men vi ble lovet at det bare ville være en kort forsinkelse.

Og kort var den. Nightdive bekrefter at konsollversjonene av spillet vil komme 10. juli, og dette inkluderer alle oppdateringene og oppdateringene som den tilgjengelige PC-utgaven av spillet allerede har mottatt.

Kommer du til å sjekke ut System Shock 2: 25th Anniversary Edition på konsoller neste uke?