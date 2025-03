System Shock 2: 25th Anniversary Remaster lanseres på PC og konsoller i juni

Det har tatt lang tid, men nå er vi endelig i mål med System Shock 2: 25th Anniversary Remaster. Nightdive Studios' kommende remaster ble annonsert for flere år siden, og som en del av MIX Spring Showcase ble det nettopp bekreftet at tittelen endelig kommer til PC og konsoller i juni.

Så hvorfor har det tatt så lang tid å få spillet klart til å sendes? På PlayStation Blog forklarte Nightdives Alex Lima at det skyldtes spagettikildekoden til det originale spillet, som viste seg å være en utfordring å løse opp og rydde opp i.

"Kodebasen er en kompleks sammenslåing av forskjellige eldre biblioteker utviklet av Looking Glass, sammen med noen nyere bidrag fra både Irrational Games og Looking Glass. Det finnes praktisk talt ingen konsekvent kodingsstandard. Derfor måtte vi i stor grad bruke feilsøking og breakpoints for å forstå funksjonaliteten."

Et annet medlem av Nightdives team, Lexi Mayfield, legger til: "Spillmotoren som System Shock 2 bruker, er stor og komplisert. Den ble opprinnelig utviklet for PC-er fra slutten av 1990-tallet med mus og tastatur, og ble bare brukt til tre spill. Derfor var det en lang og vanskelig prosess å portere spillet til [konsoller], både med tanke på koding og grensesnitt."

Som en del av denne kunngjøringen har traileren for utgivelsesdatoen for spillet blitt publisert, som du kan se nedenfor. Når det gjelder den offisielle utgivelsesdatoen, er dette planlagt til 26. juni, med System Shock 2: 25th Anniversary Remaster som kommer til PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S og Switch.