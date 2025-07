Syv lag har allerede stanset en billett til Apex Legends Global Series Midseason Playoffs finaler

HQ

Esports World Cup er ikke bare vertskap for en rekke tredjepartsturneringer, det er også vert for noen kjernearrangementer, som Apex Legends Global Series Midseason Playoffs. Dette massive arrangementet så 40 av de beste lagene fra hele verden på vei til Riyadh for å konkurrere om en del av en premiepott på 2 millioner dollar, og allerede på grunn av formatet har tre lag blitt slått ut, mens syv har sikret seg finaleplasser.

Arrangementet er strukturert på en slik måte at de 40 lagene er delt inn i to puljer med 20 lag. Hver pulje spiller 10 kamper der lagene får poeng for plassering, kills og så videre, og etter de 10 kampene går de sju beste lagene videre til finalen, de tre dårligste blir slått ut, og de resterende 10 går videre til siste sjanse-runden i stedet.

Så langt har pulje A spilt ferdig sine kamper, og i dag følger pulje B etter. Dermed vet vi hvordan de ulike lagene har prestert, og for de som er nysgjerrige, kan vi fortelle at de kvalifiserte finaletroppene er TSM, Team Falcons, Ninjas in Pyjamas, Fnatic, Kinotrope Gaming, Wolves Esports, og Natus Vincere. De tre eliminerte lagene er KOI, EDward Gaming, og Zero Tenacity, og når det gjelder de andre 10 som går videre til siste sjanserunde, er de lagene nedenfor :



Enter Force.36



All Gamers Global



Team Nemesis



Furia



Mouz



Team Critical



Al Qadsiah



Gen.G Esports



Noez Foxx



Sentinels



Vi vil vite de bekreftede siste sjanse-lagene innen utgangen av dagen.