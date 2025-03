T1 er Valorant Champions Tour Masters Bangkok-vinnerne

HQ

Den første store turneringen i sesongen 2025 Valorant Champions Tour har kommet til en slutt. Etter noen hektiske dager ble Masters Bangkok -arrangementet avsluttet i går, og det var faktisk en historisk begivenhet da det så en spiller bli den første noensinne til å vinne back-to-back Masters -arrangementer.

Etter å ha beseiret G2 Esports i den store finalen, tok T1 turneringen og ble kalt Masters Bangkok mester. Dette resultatet har sett det sørkoreanske laget på vei hjem med $ 250,000 VCT Points i premiepenger, samt en skifer av som vil komme godt med for å sikre en plassering på Champions -arrangementet på slutten av sesongen.

For Kim "Meteor" Tae-oh var dette et spesielt fantastisk resultat, ettersom han ikke bare ble kåret til MVP for turneringen, men den sørkoreanske spilleren skrev også historie ved å bli den første personen som noen gang har vunnet back-to-back Masters. Han deltok nylig på Masters Shanghai i juni 2024, hvor han som en del av Gen.G Esports -troppen også løftet pokalen. Nå er det ingen tvil om at Meteors øyne vil være rettet mot Champions troféet, noe han ennå ikke har lagt til i samlingen sin.