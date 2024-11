T1 er verdensmestere to ganger på rad League of Legends

HQ

Arven til Lee "Faker" Sang-hyeok var allerede sikret, med den sørkoreanske League of Legends -stjernen ansett som en, om ikke den største esports profesjonelle gjennom tidene. Så kom den siste helgen og la ytterligere drivstoff til bålet til fordel for Fakers arv gjennom tidene.

2024 League of Legends World Championship er over. Finalen så T1 kjempe mot Bilibili Gaming i en best-of-five-serie som ble holdt på Londons O2 Arena, og etter en actionfylt serie i full lengde kom T1 ut på toppen, noe som betyr at Faker har sikret seg sin femte mesterskapsring, etter World Championship seire i 2013, 2015, 2016 og 2023 også.

Dette resultatet betyr at T1 nå er verdensmestere to ganger på rad, noe som betyr at laget i 2025 vil ha som mål å gjøre det som ofte omtales som det umulige - å bli verdensmester tre ganger. Med Faker ved roret er alt mulig.