T1 forlenger med Keria og slipper akademispiller Rekkles

T1 er fortsatt gullstandarden for konkurransedyktig League of Legends. Det sørkoreanske laget er back-to-back verdensmester etter den nylige seieren i London, og med det i bakhodet gjør den sagnomsuste organisasjonen noen endringer i ligaavdelingene.

For hovedlaget er den store nyheten at en av kjernestjernene har blitt forlenget. Ryu "Keria" Min-seok har blitt låst av laget som en del av det som regnes som en "flerårskontrakt". Den nøyaktige varigheten er uklar, men du kan forvente at Keria vil fortsette å dominere i en T1-trøye i overskuelig fremtid.

Det du ikke kan forvente lenger, er å se Carl Martin Erik "Rekkles" Larsson i en T1 Esports Academy -trøye. Den svenske veteranen har blitt fristilt fra laget som en del av en gjensidig avtale som vil tillate ham å utforske andre muligheter på den koreanske konkurransescenen.

Mens T1 forbereder seg på å vinne tre ganger, vil det utvilsomt komme flere nyheter om vaktlisten i nær fremtid.