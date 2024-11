T1 forlenger med trener Tom og styrker staben med en ny trener

HQ

Den nylige samtalen rundt den sørkoreanske esportsorganisasjonen T1 har dreid seg om Choi "Zeus" Woo-jes avgang til Hanwha Life og hvordan beslutningen om å forlate laget tilsynelatende ikke ble håndtert med den mest nåde. Enten det er sannhet i disse ryktene eller ikke, betyr det at de nåværende back-to-back League of Legends verdensmestere ikke vil holde seg helt sammen for 2025-kampanjen der de vil forsøke å være det første laget noensinne for å oppnå en trepeat, ved å vinne tre back-to-back-to-back-mesterskap.

Til tross for Zeus' avgang vil T1 beholde talentene til trener Im "Tom" Jae-hyeon, som har fått ny kontrakt og er låst frem til slutten av 2026-sesongen med en flerårig avtale. T1 kommenterte dette ved å legge til: "Hans urokkelige engasjement for laget har vært tydelig på alle måter, og sammen vil vi strekke oss mot enda større prestasjoner."

Dette er ikke alt, for laget har også ansatt Cho "Mata" Se-hyeong i trenerteamet, og T1 uttalte følgende "Vis din støtte når han kommer tilbake som trener, og vi ser frem til å bygge opp fremtiden sammen med ham."

Hva mer mener du T1 må gjøre for å forberede seg på forsøket på å vinne tre ganger i 2025?