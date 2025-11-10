T1 fullfører trippeltriumfen, kronet til verdensmestere i 2025 League of Legends

HQ

Hver gang vi har rapportert om League of Legends World Championship for 2025, har vi nevnt at det er en ganske massiv avtale for T1 ettersom den sørkoreanske organisasjonen jakter på en historisk trepeat (tre Worlds seire på rad), et forsøk som virket usannsynlig ettersom alt var stablet mot laget. De klarte så vidt å kvalifisere seg, og fikk en av de to Play-Ins plassene, og herfra måtte de kjempe med nebb og klør for å komme seg gjennom Swiss -fasen og inn i sluttspillet.

Herfra tok imidlertid T1 fart og viste seg å være et massivt problem, og slo ut Anyone's Legend i en gripende oppvisning, for deretter å overvinne Top Esports for å sette opp en all-koreansk finale. Og i løpet av helgen klarte T1 også å beseire KT Rolster for å løfte trofeet som praktisk talt er deres rett på dette tidspunktet.

Jepp, etter en anspent kamp som gikk hele veien, løftet T1 Worlds -trofeet igjen etter å ha slått KT Rolster 3-2. Dette betyr at T1 har fullført trippeltriumfen, en bragd som kan være umulig å slå i fremtiden, med MVP-prisen som ble delt ut til Bot Laner Lee "Gumayusi" Min-hyung .

Dette resultatet sikrer også Lee "Faker" Sang-hyeoks rett til å bli kalt esports GOAT (størst gjennom tidene), ettersom den sørkoreanske stjernen nå har tjent sin sjette Worlds -tittel og alt før han fylte 30 år. Imponerende sikkert, men kan han og T1 fortsette å bygge videre på denne dominansen, spesielt siden Fakers kontrakt med T1 løper til slutten av 2029-sesongen?