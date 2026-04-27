T1 låser Keria med forlengelse til 2030

Til tross for at T1 sliter med å være en helt dominerende kraft i verden av League of Legends, vinne hver liga og begivenhet den deltar på, når det kommer til sesongens viktigste begivenhet og presterer på den globale verdensscenen, har organisasjonen og dens spillere ikke unnlatt å skuffe i flere år.

Faktisk er T1 de nåværende verdensmestrene back-to-back-to-back, med det ikoniske trofeet i organisasjonens skap de siste tre årene på rad. På grunn av denne suksessen er det neppe overraskende at T1 binder sine viktigste stjerner og spillere til enormt lange kontrakter.

Tidligere har Lee "Faker" Sang-hyeok forlenget med en kontrakt som varer til slutten av 2029-sesongen, og Mun "Oner" Hyeon-jun fulgte snart etter med en avtale som utløper ved slutten av 2028-sesongen. Nå har Ryu "Keria" Min-seok signert en lignende avtale, som binder ham til organisasjonen for resten av tiåret.

T1 har bekreftet at Keria har forlenget og blir værende hos T1 til slutten av 2029-sesongen. I en uttalelse på sosiale medier forklarer laget følgende.

"T1 vil alltid være rett bak ham med vår endeløse støtte, og sørge for at navnet 'Legendary Genius Monster' fortsetter å skinne strålende i de kommende kapitlene."

Det store spørsmålstegnet dreier seg nå om Choi "Doran" Hyeon-jun, hvis kontrakt løper ut ved slutten av inneværende sesong. Hvorvidt T1 undersøker en forlengelse av kontrakten med ham, er uklart, men kjernen og nøkkeltrioen for laget er sikret og kommer ikke til å gå noe sted i årene som kommer.