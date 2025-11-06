Ta deg ut i hyperrommet i Pokémon Legends: Z-A - Mega Dimensions DLC

HQ

Det dannes forvrengninger rundt Lumiose City i Pokémon Legends: Z-A - Mega Dimensions DLC. Disse portalene kan nås takket være en nyintrodusert NPC Ansha og hennes Hoopa, som lar deg åpne portalene og oppleve en alternativ versjon av Lumiose.

Der kan vi finne regionale former av Pokémon som Alolan Marowak og Galarian Mr. Mime. Dessuten vil vi også se Pokémon som er sterkere enn selv nivå 100, noe som betyr at du bør ta med deg topplaget ditt når du drar til hyperrommet.

I Pokémon Legends: Z-A - Mega Dimensions DLC-traileren fikk vi også en titt på et par nye Mega Evolutions. Mega Chimecho utvides til å inkludere flere former av seg selv, som kan skape supersterke lydeksplosjoner. Mega Baxcalibur har et enda større sverd på ryggen... og det er egentlig det hele. Disse to oppsummerer ganske godt de nyeste Mega Evolution-designene.

Endelig har vi fått utgivelsesdatoen for denne DLC-en, og den kommer før vi avslutter året den 10. desember.