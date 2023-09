HQ

Remedy har en videoserie enkelt nok kalt Behind the Scenes der de tar en dypere titt på det kommende Alan Wake 2 og snakker om det fra utviklernes perspektiv. Nå er den tredje episoden sluppet, kalt Alan Wake in the Dark Place.

Her får vi vite mer om marerittet Alan Wake har levd i i 13 år, og det snakkes også om hvordan Remedy planlegger å gi ham en sårt tiltrengt karakterutvikling. Seks interessante minutter venter på deg i videoen nedenfor.